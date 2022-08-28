Либерман выступил против забастовок учителей и обратился в суд

Накануне 1-го сентября появилась информация о возможных запланированных забастовках среди учителей начинающих и старших классов. В связи с этим, министр финансов Авигдор Либерман поручил прокуратуре попросить у суда по трудовым конфликтам издать запрет на забастовку учителей.

Об этом сообщают «Израильские трудовые будни».

Примечательно, что формально подобный запрет вправе требовать только министерство просвещения, но юристы министерства финансов и прокуратуры считают, что если забастовка учителей может каким-то образом сказаться на экономике страны, то минфин тоже может потребовать наложить на нее запрет. Также Либерман добавил, что минфин готов обсуждать этот вопрос.

К слову, Мером Шифф, председатель неправительственной организации «Национальный родительский союз», рассказал о сложных переговорах между учителями и министерством финансов, которые, если они не увенчаются успехом, могут помешать открытию нового учебного года в сентябре.

Ранее «Курсор» писал о том, почему переговоры минфина и учителей прервались. Переговоры министерства финансов и Союза учителей до сих пор не продвинулись с мертвой точки.