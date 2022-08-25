Неделя до 1 сентября: почему переговоры минфина и учителей прервались

Учебный год в Израиле по-прежнему находится под угрозой срыва, потому что переговоры министерства финансов и Союза учителей не продвинулись с мертвой точки.

До начала учебного года осталась всего неделя, а в переговорах между министерством финансов Израиля и Союзом учителей нет никаких договоренностей. Сейчас стороны начали обвинять друг друга в срыве переговоров.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Представители минфина утверждают, что руководитель профсоюза средних школ Ран Эрез выдвинут новые требования, а он в свою очередь, что ведомство ведет переговоры «как на турецком базаре».

На недавней встрече учителя и чиновники минфина обсуждали вопрос влияние новой экзаменационной системы на условия работы и зарплаты педагогов. Согласно этой системе, экзамены по гуманитарным предметам будут преобразованы в междисциплинарную семинарскую работу. Но Ран Эрез выступает против этого нововведения и требует, чтобы за проверку экзаменационных работ учителя получали дополнительную оплату.

Также педагоги хотят, чтобы им разрешили работать удаленно 5 часов в неделю, и чтобы учителя, которые работаю в школах, где нет занятий по пятницам, позволили работать 4 дня в неделю. А 5 день, чтобы они могли посвятить повышению квалификации.

Эти условия были, по информации минобразования, достигнуты еще в июле, а сегодня должны завершены закреплением договоренностей. Но учителя утверждают, что при подписании соглашения представители минфина начали выдвигать новые требования. В частности, они потребовали, чтобы сокращение рабочего дня учителей зависело от решения директоров учебных заведений, а не предоставлялось всем подряд.

В связи с этим, Ран Эрез отметил, что эти переговоры ведутся «как на турецком базаре», поскольку минфин создает новые трудности, не позволяющие прийти к единогласному решению. Также он потребовал, чтобы в ближайшее время было подписано соглашение о зарплате с организацией учителей.

«Курсор» писал ранее, что представители форума дошкольных учреждений, находящихся под надзором государства, предупредили о новых забастовках и о том, что не откроют свои двери 1 сентября, если правительство не поднимет зарплату персоналу.