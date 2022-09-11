Либерман заявил, что Нетаниягу отравляет всю политическую систему Израиля

Министр финансов Авигдор Либерман вспомнил об инциденте, в ходе которого бывший активист партии «Исраэль Бейтену» заявил, что Либерман однажды предложил ему 100 000 долларов за убийство начальника полиции. Активист Йосси Камиса действительно недавно оставил такое сообщение в социальных сетях, уточнив, что Либерман сделал ему это предложение 20 лет назад. Либерман опроверг эту информацию и обвинил Нетаниягу в попытке оклеветать его перед предстоящими выборами.

Об этом сообщает «7 канал».

«Нетаниягу понимает, что я — это то, что отделяет его от правительства. Этот человек построил ядовитую машину, цианидную машину — и он отравляет всю политическую систему и всю общественную атмосферу в Израиле», — заявил Либерман в интервью Channel 12 News в субботу вечером.

Также министр рассказал, как на днях 10 000 ботов атаковали его страницу в Instagram и сейчас его специалисты питаются их выследить и выяснить, кто им заплатил, а Йоси Камиса он считает лишь «маленьким винтиком в этой машине». По словам Либермана, Камиса никогда не был его помощником или советником. Он пытался попасть в список «Исраэль Бейтейну» — и в конечном итоге ему это не удалось. То же самое и в «Ликуде».

«Вы должны спросить Камису, сколько раз за последний год он встречался с соратниками Нетаниягу, сколько раз он говорил с ними об этом вопросе и обещали ли они ему какую-либо помощь», — так Либерман намекнул на причастность к этому всему Нетаниягу.

Ранее «Курсор» писал о том, что Либерман добился отмены депортации для двух украинок.