Либерман жестко осудил действия ультраортодоксов и правительства

Министр финансов и председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил о недопустимости игнорирования правительством беспорядков, которые устроили ночью ультраортодоксальные партии.

Об этом он написал сегодня утром в своем аккаунте в Facebook.

«Игнорирование ультраортодоксальным духовным руководством, лидерами иудаизма ШАС и Торы, и особенно пренебрежение Нетаниягу насильственными беспорядками и бунтами со стороны экстремистских ультраортодоксов чрезвычайно возмутительны. Также молчание членов оппозиции по вопросу о том, что еще мгновение назад стремление установить правительство с иудаизмом Шас и Тора является самым разочаровывающим молчанием», — написал Либерман.

«Вышеупомянутые недопустимые события не только приводят к порче имущества и ущербу, который потребует огромных средств из бюджета для восстановления, но и приводят к травмам прохожих и вынуждают большие силы полиции заниматься этими событиями вместо борьбы с терроризмом и преступностью».

Либерман рассказа: «Сегодня утром я разговаривал со старшим офицером полиции, который самым ясным образом сказал мне, что единственное вмешательство ультраортодоксальных депутатов в этом контексте — сделать все возможное, чтобы освободить бунтовщиков, арестованных до Шаббата. Ультраортодоксальным погромщикам позволено все, но мы не должны с этим мириться и будем делать все для борьбы с этим».

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