Протесты харедим в Иерусалиме: пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии

Пострадавшей во время протестов ультраортодоксов женщине ночью стало намного хуже. Ее прооперировали и перевели в реанимационное отделение.

В результате ночных протестов ультраортодоксов в Иерусалиме пострадала 40-летняя женщина-харедим.

Женщина находится в тяжелом состоянии после того, как в четверг поздно ночью ее сбил мусорный бак, брошенный во время демонстрации в Меа Шеарим.

Парамедики МАДА оказали ей неотложную медицинскую помощь, после чего женщину эвакуировали ​​в больницу Шааре Цедек.

Врачи сообщили, что в больнице женщине стало намного хуже, ей провели экстренную операцию, ее состояние оценивается как очень тяжелое. Сейчас ее поместили в реанимационное отделение.

Полиция начала расследование происшедшего. На место прибыли полицейские силы, чтобы собрать улики и попытаться установить местонахождение подозреваемых.

Сотни ультраортодоксов прошлой ночью устроили беспорядки на улицах Иерусалима из-за ареста молодого парня-харедим, подозреваемого в поджоге магазина сотовой связи. Демонстранты бросали горящие мусорные баки, перекрывали дороги и, возможно, задели проходившую мимо женщину.

Один из организаторов ночных протестов заявил, что «это серьезный инцидент, нет раввина, который допустил бы это, человек, который ранил женщину, должен быть осужден».

Ранее Курсор писал, что протесты харедим в Иерусалиме: полиция всю ночь успокаивала митингующих. Ультраортодоксы устроили беспорядки в квартале Меа Шеарим. Они перекрывали дороги и поджигали мусорные баки.