Лидер «Балад» назвал виновного в расколе его партии с «Объединенным списком»

Аналитики попытались выяснить, будет ли этот шаг более выгодным для лидера оппозиции Биньямина Нетаньягу или Лапида.

Неожиданный раскол «Объединенного списка» произошел за минуту до окончания регистрации партийных списков, после только что подписанного соглашения между тремя составляющими его партиями. Теперь арабская националистическая фракция вряд ли преодолеет избирательный порог.

Об этом пишет «The Times of Israel».

Глава арабской националистической партии «Балад» обвиняет премьер-министра Яира Лапида в организации раскола между его партией и двумя другими членами «Объединенного списка», поскольку этот шаг угрожал перевернуть политический статус-кво в преддверии предстоящих выборов. Обвинение со стороны председателя партии «Балад» Сами Абу Шахаде прозвучало, когда аналитики пытались выяснить, будет ли этот шаг более выгодным для лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу или Лапида.

Дело в том, что по словам всокопоставленного представителя блока партий, выступающих за Нетаниягу, председатель «Ликуда» теперь предпочитает, чтобы партия «Балад» баллотировалась, чтобы он мог еще больше расколоть арабский электорат и растратить голоса тех, кто все еще предпочитает баллотироваться.

Ранее «Курсор» писал о том, что драма вокруг соглашения о ротации расколола партию на Хадаш-Таал и Балад, что может помочь Нетаниягу вернуться к власти.

Также мы сообщали о том, что в «Еш Атид» после случившегося рассматривают возможность сотрудничества с «Объединенным списком».