Объединенный список разделился на две фракции, перетасовав политическую колоду

Драма вокруг соглашения о ротации расколола партию на Хадаш-Таал и Балад, что может помочь Нетаньяху вернуться к власти

«Объединенный список» партий объявил поздно вечером в четверг, 15 сентября, что он будет участвовать в предстоящих выборах как две отдельные фракции, что стало неожиданным ходом, который перетасовал политический ландшафт Израиля и может значительно ослабить арабское представительство в Кнессете после ноября.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Решение о разделении на отдельные списки Хадаш-Таал и Балад было принято всего за час до того, как окончательные партийные списки были представлены в Центральную избирательную комиссию, и всего через день после того, как три фракции согласились снова баллотироваться в качестве «Объединенного списка».

Когда часы подошли к полуночи, крайний срок для партий представил свои списки, Балад отказался от своего решения о повторном вступлении в альянс «Объединенный список», сославшись на спор о ротации одного из своих мест в списке с Таалом и Хадашем.

Это означает, что партии, скорее всего, разделят голоса довольно небольшого числа арабских избирателей. Поскольку «Объединенный список» набрал шесть мест до распада, Хадаш-Тааль или Балад будут бороться за то, чтобы набрать 3,25% голосов по всей стране — что равно 4-м местам, — необходимых для прохождения в Кнессет.

Остальные 40 партий, представивших списки кандидатов на выборах 1 ноября за последние два дня, завершили процесс с небольшими сюрпризами, хотя «Еврейский дом», возглавляемый теперь уходящим министром внутренних дел Айелет Шакед, появился относительно поздно. Альянс Религиозного сионизма, в который входит «Оцма Иегудит», добавил в свой список ультраправую анти-ЛГБТ-партию Ноам незадолго до подачи заявки в среду.

Авода и МЕРЕЦ могли вызвать ажиотаж, объединив левые партии, но глава лейбористов Мейрав Михаэли стойко сопротивлялся давлению со стороны премьер-министра Яира Лапида, который стремился к союзу, чтобы защитить одного из потенциальных союзников от падения ниже порога Кнессета.

Балад, бескомпромиссная палестинская националистическая партия, считается наиболее вероятным элементом бывшего «Объединенного списка», который будет вытеснен с национальной политической сцены, хотя Хадаш-Таал также может бороться за получение достаточного количества голосов.

Ожидается, что распад «Объединенного списка» окажет огромное влияние на политическую арену, поскольку лагеря, поддерживающие и выступающие против лидера «Ликуда» Биньямина Нетаниягу, почти поровну разделились перед голосованием, которое, как и предыдущие четыре, широко рассматривается как референдум по бывшему премьер-министру.

Ослабление Хадаш-Тааль лишит Лапида ключевых мест в Кнессете, выступающих против возвращения к власти правого религиозного блока Нетаниягу. В то же время Хадаш-Таал теперь может с большей вероятностью присоединиться к правительству, возглавляемому Лапидом, перспектива, выдвинутая в прошлом году, но отвергнутая из-за противодействия со стороны Балада. Этот сценарий, однако, также потребует согласия на такое партнерство со стороны более ястребиных партнеров Лапида.

Ожидается, что явка арабских избирателей, которая уже прогнозируется на низком уровне, еще больше упадет с распадом Объединенного списка, хотя и Хадаш-Таал, и Балад заявили, что будут работать над повышением явки избирателей.

Поскольку Израиль, казалось бы, зашел в политический тупик и вступает в пятые выборы менее чем за четыре года, потенциальные премьер-министры возлагают надежды на то, что подтолкнут небольшие партии к объединению, не давая вероятным сторонникам упасть ниже горба.

Лапид приложил значительные усилия, пытаясь объединить Аводу и МЕРЕЦ, но предложение ни к чему не привело, поскольку в четверг партии подали отдельные списки.

Нетаниягу, который стремится вернуть себе пост премьер-министра после того, как был отстранен от власти в июне 2021 года, в настоящее время набирает больше голосов, чем Лапид, но ни у кого из них не было четкого пути к власти. Лидер «Ликуда» сталкивается с давлением, чтобы создать окончательное, стабильное правое правительство после четырех неудачных попыток с 2019 года.

Ранее Курсор писал, что Нир Орбах заявил, что временно уходит из политики. Бывший депутат «Ямины» Нир Орбах объявил перед крайним сроком предоставлениями партиями окончательных список кандидатов о том, что берет паузу в политической деятельности.

Курсор сообщал, что новый опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».

Напомним, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.