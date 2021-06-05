Лидер ХАМАС: Следующая война с Израилем изменит Ближний Восток

Следующая битва между Израилем и ХАМАС изменит облик Ближнего Востока, заявил в субботу лидер ХАМАС Яхья Синвар.

Обращаясь к палестинцам в секторе Газа, Синвар снова хвастался, что ХАМАС выиграл последний раунд борьбы с Израилем.

Об этом пишет JPost.

Выступление Синвара, напоминающее речи генерального секретаря «Хизбаллы» Хасана Насраллы, неоднократно прерывалось криками «Аллаху Акбар!» и другими лозунгами в поддержку ХАМАС.

Синвар утверждал, что Израилю не удалось в ходе 11-дневных боев уничтожить «возможности палестинского сопротивления». Он также утверждал, что Израиль разрушил менее трех процентов туннелей ХАМАС во время боевых действий.

«Наш народ доказал оккупантам и остальному миру, что наша мусульманская община готова защищать мечеть Аль-Акса», — сказал Синвар.

Ранее Курсор сообщал, что ХАМАС грозит Израилю новым противостоянием. Руководство правящей в секторе Газа палестинской террористической группировки ХАМАС пригрозило Израилю нарушением режима тишины в ответ на отказ перевести в анклав финансовую помощь от Катара.

Также мы писали, что сектор Газа необходимо вернуть под контроль ПА.

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