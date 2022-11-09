Лидер Кипра получил почетную медаль президента Израиля

9 ноября, в среду в Иерусалиме президент Израиля Ицхак Герцог наградил президента Кипра Никоса Анастасиадиса Почетной медалью Президента Израиля в знак признания его усилий по развитию двусторонних отношений.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

«В то время как страны Средиземноморья чаще были разделены конфликтами, чем объединены сотрудничеством, Израиль и Кипр на самом деле построили настоящую дружбу. Ядро этой новой средиземноморской реальности построено на смелых двусторонних отношениях между Израилем и Кипром, которые вы мужественно возглавили, включая наш трехсторонний союз вместе с Грецией», ‒ поделился Герцог.

По словам президента Израиля, наличие трехстороннего греческого союза является опорой средиземноморской стабильности в настоящем и ключом к устойчивому, здоровому и процветающему будущему. Герцог не сомневается, что деятельность Анастасиадиса непосредственно привела к «беспрецедентному сотрудничеству, взаимопониманию и глубокому уважению».

Президент Кипра поблагодарил Герцога за награду от своего имени и от имени Республики Кипр, а также за его усилия «по дальнейшему развитию наших отношений, которые мы теперь можем с гордостью назвать стратегическими».

Президентскую медаль Почета присуждают тем, кто внес выдающийся вклад в Государство Израиль или человечество. Награду вручили по инициативе девятого президента Израиля Шимона Переса и впервые она была вручена в 2012 году. В последний раз ее вручили президенту США Джозефу Р. Байдену-младшему.

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