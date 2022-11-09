Семья Нетаниягу не сможет переехать в резиденцию премьер-министра еще как минимум полтора года

Ни бывший премьер-министр Нафтали Беннет, ни нынешний исполняющий обязанности премьер-министра Яир Лапид не жили в официальной резиденции.

Член Кнессета Биньямин Нетаниягу, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром Израиля, не переедет в резиденцию премьер-министра как минимум еще полтора года.

Вместо этого семья Нетаниягу будет жить в частном доме на улице Азза в Иерусалиме, пока не будет завершен ремонт в резиденции на улице Бальфур.

Ожидается, что ремонт, начатый при предыдущем правительстве, будет стоить около 50 миллионов шекелей. Ремонтом занимается Минобороны, модернизируется и безопасность, и охрана резиденции, и инфраструктура.

Согласно сообщениям СМИ, гендиректор канцелярии премьер-министра перед выборами проверял, можно ли ускорить ремонт, но подрядчики заявили, что сроки нельзя сокращать.

Ни бывший премьер-министр Нафтали Беннет, ни нынешний исполняющий обязанности премьер-министра Яир Лапид не жили в официальной резиденции на улице Бальфур: Беннет настаивал на том, чтобы его семья оставалась в Раанане, что потребовало обширного и дорогостоящего ремонта в его собственном доме и причиняло большое беспокойство его соседям.

Лапид объявил, что избавит своих соседей от подобного опыта, и вместо этого переехал в квартиру, изначально предназначенную для охранников, в охраняемом радиусе вокруг официальной резиденции.

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