Лидер поселенцев раскритиковал представителя «крайне левых» ЦАХАЛа

Высокопоставленный лидер поселенцев Йосси Даган негативно высказался в адрес официального представителя АОИ Рана Кочава после сообщений о том, что несколько членов пресс-службы АОИ выражают левые позиции в социальных сетях.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Ран Кочав превратил пресс-службу ЦАХАЛа в крайне левую партию. Ситуация, когда солдаты [в подразделении] чувствуют себя комфортно, публично высказывая мнения, согласующиеся с крайне левыми, доказывает, что такая атмосфера в пресс-службе ЦАХАЛа», ‒ заявил глава регионального совета Самарии.

В ответ начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави в своем заявлении предостерегает от «уродливой кампании, которую необходимо немедленно прекратить». Он говорит, что армия «является аполитичной армией людей, действующей… без предубеждений или политических целей».

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