Солдаты ЦАХАЛа будут наказаны за политические высказывания

Соответствующие случаи «идут вразрез с приказами и процедурами» и будут рассматриваться в дисциплинарном порядке.

Офицер и солдаты пресс-службы ЦАХАЛа сделали политические заявления в социальных сетях и будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что среди прочего было написано «Аххх, оккупация — это тяжело», «Кормите левых, какое ваше любимое прозвище для Биби: Зиби или Бихси?», а также «В Азриэли идет демонстрация против армии, а я не могу участвовать, потому что я в форме».

В ответ представители ЦАХАЛа заявили, что соответствующие случаи «идут вразрез с приказами и процедурами по этому вопросу, и поэтому политические высказывания солдат будут рассматриваться в дисциплинарном порядке».

Как сообщал Курсор, в ЦАХАЛе заявили, что у большинства боевых солдат высокий социально-экономический статус, а по мере повышения социально-экономического статуса растет и процент военнослужащих, проходящих боевую службу.

Так, Армия обороны Израиля представила данные, которые служат опровержением утверждения о том, что большинство боевых солдат прибыли с периферии, в то время как новобранцы из центра страны в основном назначаются на небоевые позиции, такие как технологические позиции.

По данным ЦАХАЛа, примерно 60% израильтян с более высоким социально-экономическим статусом зачисляются на боевые должности, когда становятся достаточно взрослыми для военной службы.

«Согласно социально-экономическому анализу тех, кто служит в Армии обороны Израиля, установлено, что по мере повышения социально-экономического статуса растет и процент военнослужащих, проходящих боевую службу», — заявили в АОИ.

Ранее мы рассказывали, что израильским солдатам, находящимся на срочной службе в ЦАХАЛ, предоставили право на бесплатный проезд даже в гражданской одежде в любое время на любом виде общественного транспорта. До этого такая возможность была доступна лишь в том случае, если солдат был в армейской форме.