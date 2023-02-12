Лидеры коалиции назвали «военным переворотом» попытки отстранить Нетаниягу

По требованию Верховного суда от партий последовал ответ на петицию.

Главы коалиционных фракций заявили, что судебное заседание в Верховном суде по вопросу отстранения Биньямина Нетаниягу от должности премьер-министра Израиля является «военным переворотом». В их совместном заявлении говорится, что «ни одно юридическое лицо не имеет на подобные действия законодательных полномочий».

Под соответствующим заявлением поставили свои подписи министр юстиции Ярива Левина от имени партии «Ликуд», председатель ШАС Арье Дери, министр финансов и председатель «Религиозного сионизма» Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности и лидер «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир, министр строительства и председатель «Объединенный иуадаизм Торы» Ицхак Гольдкнопф, председатель фракции «Флаг Торы» Моше Гафни и заместитель министра в Министерстве главы правительства и председателя партии «Ноам» Ави Маоза».

Данная реакция последовала после того, как Верховный суд потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу, правительства Израиля и юрсоветника правительства Гали Бахарав-Миаре ответить на петицию с требованием отстранить Нетаниягу от должности из-за неспособности исполнять свои обязанности.

Петиция была создана Движением за качество власти, которая считает продвижение плана правительства по ослаблению судебной системы нарушением Нетаниягу соглашения о конфликте интересов. В организации считают, что это мешает премьр-министру заниматься юридическими вопросами.

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