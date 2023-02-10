Петиция о непригодности Нетаниягу: Суд дал премьер-министру месяц на ответ

Движение за качественное правительство в Израиле обратилось в Верховный суд с ходатайством о признании премьер-министра Биньямина Нетаниягу непригодным к занимаемой должности.

Сегодня БАГАЦ дал премьер-министру Биньямину Нетаниягу один месяц на то, чтобы отреагировать на ходатайство о признании его непригодным к занимаемой должности и принуждении к отпуску.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Движение за качественное правительство в Израиле обратилось в суд, утверждая, что Нетаниягу нарушает соглашение о конфликте интересов, которое запрещает ему участвовать в делах, которые могут повлиять на его продолжающийся судебный процесс по обвинению во взяточничестве.

Суд заявил, что Нетаниягу и генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара должны будут представить свои аргументы до 12 марта.

В недавних сообщениях СМИ утверждалось, что Бахарав-Миара изучает возможность приказать Нетаниягу уйти в отставку за нарушение соглашения о конфликте интересов в свете его публичных заявлений в поддержку пересмотра судебной системы и предполагаемых действий по ее продвижению. Эти сообщения были опровергнуты Генеральной прокуратурой.

В своей петиции в четверг Движение за качественное правительство признало, что в прошлом суд выносил решение против принятия столь радикального шага. Однако, учитывая радикальные предложения, которые сейчас выдвигает правительство, чтобы значительно ограничить власть судебной власти, необходимость для Нетаньяху взять отпуск стала более насущной, утверждается в нем.

В петиции также оспаривается недавнее решение Нетаниягу назначить члена парламента от Ликуда Давида Амсалема на должность младшего министра в Министерстве юстиции с просьбой к суду немедленно заморозить этот шаг. Движение за качественное правительство отметило, что Нетаниягу недавно встречался с Амсалем, чтобы обсудить запланированную судебную реформу, которая, по словам группы, также является нарушением договоренности премьера о конфликте интересов.

Правительство Нетаниягу активно продвигает спорный закон, который серьезно ослабит судебную систему. Реформа, предложенная министром юстиции Яривом Левиным, резко ограничит полномочия Высокого суда по судебному пересмотру законодательства; разрешит Кнессету повторно издавать законы, если суд отменит их; даст правительству контроль над назначением судей; превратит юрисконсультов министерства в политических назначенцев, сделав их советы необязательными.

Ранее Курсор писал, что в БАГАЦ подана петиция о признании Нетаниягу недееспособным. Движение за качество правительства утверждает, что премьер-министр нарушил соглашение о конфликте интересов, запрещающее ему участвовать в делах, которые могут повлиять на его судебный процесс.