Ликвидация Сохнут в россии: какое решение принял суд

Басманный суд москвы* вынес решение по иску минюста о ликвидации российского офиса еврейского агентства «Сохнут».

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Суд отложил рассмотрение дела на 17 февраля.

Адвокат Сохнута в россии Андрей Гришаев заявил: «Организация устранила «все замечания, которые были высказаны в административном иске Минюста».

«Однако мы не можем представить доказательства этого устранения», — признался юрист.

Гришаев сообщил, что из пяти предъявленных организации нарушений устранение двух уже подтверждены госорганами, а вот три других замечания, которые могли быть устранены путем внесения изменений в устав, не подтверждены, так как минюст рф отказывается регистрировать новую версию устава «Сохнут».

Похоже, что российский суд ждет присяги нового израильского правительства, больше чем ее ждут часть израильского общества.

Ранее Курсор писал, что Сохнут больше не занимается репатриацией евреев из россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!