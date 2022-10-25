Сохнут заявил, что больше не занимается репатриацией евреев из россии

Еврейское агентство подчеркнуло, что весь последний год занималось в россии только культурными мероприятиями и общественными проектами.

​​Еврейское агентство в россии направило письмо властям рф, в котором сказано, что Сохнут «не занимается репатриацией евреев из россии и за последний год занималось только культурными мероприятиями и общественными проектами».

Об этом сообщает Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Также Еврейское агентство подчеркнуло, что не планирует заниматься репатриацией из россии в Израиль.

В Сохнут заявили, что в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2022 года агентство «занималось исключительно организацией общественных мероприятий, работой социальных клубов и реализацией социальных инициатив». Никаких мероприятий, связанных с репатриацией граждан россии, организация не планировала и не проводила.

Ранее Курсор информировал, что еврейское агентство в россии не поощряет алию: названа причина. Организация направила письмо в министерство юстиции россии через несколько месяцев после того, как ведомство обратилось с просьбой объявить Еврейское агентство вне закона в связи с растущей иммиграцией в Израиль.

Также Курсор информировал о том, что Израиль поможет украинским студентам продолжить обучение в период войны в рамках проекта «Academic Iron Dome Initiative».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!