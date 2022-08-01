Ливан и Израиль приблизились к урегулированию спора о морской границе

Ливан утверждает, что газовое месторождение Кариш является спорной территорией в рамках продолжающихся переговоров о морской границе, в то время как Израиль утверждает, что оно находится в его международно признанных экономических водах.

Ливан и Израиль все ближе к достижению соглашения в более чем десятилетнем морском пограничном споре между двумя соседями, сообщили в понедельник посланник США и ливанские чиновники.

Ливан и Израиль официально находятся в состоянии войны с момента создания Израиля в 1948 году, и обе страны претендуют на около 860 квадратных километров (330 квадратных миль) Средиземного моря.

Амос Хохштейн, старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США, который является посредником между двумя соседями, выразил оптимизм после встреч в понедельник в Бейруте с президентом Ливана, временным премьер-министром и спикером парламента.

Совместная встреча Хохштейна с высшими руководителями может свидетельствовать о том, что прорыв может быть близок и что политическое руководство Ливана поддерживает такую сделку.

«Атмосфера позитивная, и разрыв между разногласиями в этой области сокращается», — сказал журналистам после встречи заместитель спикера парламента Элиас Бу Сааб.

Хохштейн прибыл в Бейрут в воскресенье, чтобы проинформировать Ливан об ответе Израиля на июньское предложение Бейрута по поводу спорной морской границы.

После своего последнего визита в Ливан в июне Хохштейн сказал финансируемому США телеканалу Alhurra, что ливанское правительство сделало «очень сильный шаг вперед», представив более единый подход, и ожидал, что может быть достигнут прогресс в достижении урегулирования.

«Я по-прежнему оптимистичен в том, что мы сможем добиться постоянного прогресса, как это было в последние несколько недель», — сказал Хохштейн в кратком комментарии после 90-минутной встречи в президентском дворце.

Курсор ранее писал, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.