Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой

Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.

Кадры с израильскими кораблями возле спорного газового месторождения Кариш в Средиземном море были показаны, когда посланник США по энергетике Амос Хохштейн приземлялся в Бейруте для посредничества в переговорах между Ливаном и Израилем по поводу морских границ.

Хизбалла в воскресенье опубликовала снимки с беспилотника, на которых запечатлены израильские корабли на спорном месторождении, что подчеркивает напряженность в центре ливано-израильских переговоров.

Посланник США по энергетике Амос Хохштейн приземлился в это время в Бейруте, чтобы обсудить с Ливаном и Израилем соглашение о морских границах. По заявлению Ливана, газовое месторождение Кариш является спорной территорией в рамках текущих переговоров о морской границе, хотя Израиль утверждает, что оно находится в пределах его международно признанных экономических вод.

В заявлении Госдепартамента США указано, что решение вопроса о морских границах «необходимо и возможно, но может быть достигнуто только путем переговоров и дипломатии».

Немедленной реакции на видео из Израиля не последовало. На кадрах, показанных поддерживаемой Ираном партией, показаны баржи с разведывательных дронов над газовым месторождением Кариш и их координаты.

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر #بالفيديو مشاهد وإحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة. منصة #كاريش وسفنها في مرمى المقاومة#الميادين #الإعلام_الحربي pic.twitter.com/hphleAijVa — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 31, 2022

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