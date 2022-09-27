Лучший подарок: сколько детей родились в первые минуты Нового еврейского года

Многие женщины предчувствовали, что станут мамами именно во время праздника, поэтому не приглашали гостей.

В первые часы Рош ха-Шана на свет в израильских больницах появилось около 10 мальчиков и девочек. Они родились в первые минуты и сделали своим родителям самый лучший подарок.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Наш Израиль».

Многие медицинские учреждения Израиля претендуют на первенство. 24-летняя Натали Фелс считает, что ее новорожденная дочь стала первой, кто появился на свет в Новом еврейском году. Малышка родилась в больнице «Шиба» в Тель ха-Шомер. Ее вес составил 3305 г.

В медицинском учреждении «Пория» в Тверии появилась на свет еще одна девочка — дочь Эйнав Гафни и Рама Эреза из Кирьят-Тивона. Она весила 2960 г.

Первым родившимся ребенком в больнице «Рамбам» в Хайфе стал сын Инбар и Идана Брусиловски. Мальчик родился весом 3515 г и это уже второй ребенок счастливых родителей.

В медицинском учреждении «Меир» в Кфар-Сабе на свет ближе к полуночи родилась 3,5-килограммовая девочка у супругов Шимрит и Бена Адрат.

Многие женщины предчувствовали, что станут мамами во время праздника. Одна из них попросила не звать гостей на ужин, потому что знала, что поедет в больницу. Еще одна мама рассказала, что начала рожать после того, как закончила все приготовления к празднику.

«Курсор» писал ранее, что в канун праздника Рош ха-Шана Управление регистрации населения и миграции при МВД опубликовало список имен, которые пользуются в Израиле самой большой популярностью.