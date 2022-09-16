Раввины настаивают на переводе трансгендерного мальчика в женский класс

В религиозной школе в Гиват-Шмуэле учится ребенок, который родился девочкой, но воспринимает себя как мальчик. Пока неясно, в каком классе он сможет учиться дальше.

17 раввинов, в том числе главный раввин Рамат-Гана, категорически потребовали, чтобы государственная религиозная школа в Гиват-Шмуэле отправила мальчика к девочкам, потому что он изначально таковым родился.

В религиозной школе традиционно существует разделение мальчиков и девочек после третьего класса. Трансгендерный ребенок учится в третьем классе, ему 8 лет.

Ребенок, воспринимающий себя мальчиком, родился девочкой, но сейчас с его выбором согласны родители и министерство образования, поэтому его решили перевести в класс мальчиков в следующем году.

Однако раввины направили в министерство письмо и заявили, что Тора запрещает переодеваться в одежду другого пола, а менять пол по своему выбору — это фантазия, поскольку ребенок должен “вырасти женой и матерью”.

«Еврейский закон не признает искусственных изменений и запрещает переодевание мальчика в девочку или девочку в мальчика», — говорилось в письме. «Роль религиозной школы состоит в том, чтобы поддерживать закон и действовать в соответствии с ним».

По всей вероятности родителям придется либо отдать ребенка в класс девочек, либо перевести в светскую школу, где нет разделения на мужские и женские классы и к проблеме отнесутся с пониманием.

Ранее Курсор писал про скандал в больнице «Асута»: перепутать эмбрион могли еще нескольким пациенткам.