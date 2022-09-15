Скандал в больнице «Асута»: перепутать эмбрион могли еще нескольким пациенткам

Представитель больницы отметил, что есть вероятность, хоть и небольшая, что еще несколько пациенток могут вынашивать чужого ребенка. Сейчас идет проверка.

Вопиющий скандал произошел в медицинском учреждении «Асута» в Ришон Ле-Ционе, где женщина на седьмом месяце беременности узнала, что вынашивает чужого ребенка. И есть вероятность того, что эмбриона перепутали не только ей, но и нескольким другим женщинам.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Сегодня, 15 сентября, представитель больницы сообщил, что было проведено генетическое картирование, установившее, что могут быть еще несколько пациенток, которым перепутали зародыши. Такая вероятность низкая, но она есть. Сейчас ведутся дополнительные проверки и, если опасения подтвердиться, женщин известят об этом.

Что касается уже подтвержденного случая, то в минздраве создали специальную комиссию с соответствующими экспертами, чтобы они выяснили обстоятельства инцидента.

Более того, в больницы пока не знают, чей биологический материал был взят для оплодотворения женщины. Специалисты проверяют данные всех пар, которые проходили процедуру ЭКО в медицинском центре, а также пытаются выяснить, где настоящий зародыш пациентки и ее мужа.

«Курсор» писал ранее, что медицинский стартап из Иерусалима, разработала первый и единственный в мире набор для экспресс-теста на беременность на основе слюны.