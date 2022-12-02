Мансур Аббас назвал «фашистским» правительство Нетаниягу, Смотрича и Бен-Гвира

Глава РААМ Мансур Аббас абсолютно отрицает любую вероятность того, что его партия войдет в правительство Нетаниягу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Он заявил: «Правительство, которое будет сформировано, — это правительство от правых до крайне правых, и даже фашистских и расистских правых, поэтому вопрос об участии в коалиции не стоит на повестке дня».

«РААМ намерен продолжать свою деятельность для арабского общества. Однако совершенно ясно, что политическая власть, когда вы являетесь решающим фактором в определенном составе, совершенно отличается от вашей политической власти, когда вы находитесь в оппозиции».

Комментируя возможность входа в правительство Биньямина Нетаниягу, если Партия национального единства Бени Ганца заменит правые партии, Аббас сказал: «Этот сценарий нереален. У них (Нетаньяху и правых партий) есть соглашение, скрепленное кровью. Именно Нетаниягу впервые провел Бен-Гвира в Кнессет на предыдущих выборах, и именно он дал ему сейчас шанс получить шесть или семь мест, а Религиозно-сионистская партия получила 14 мест. Поэтому я исключаю возможность того, что в их отношениях наступит кризис. Но может возникнуть напряженность».

Аббас также оценил работу предыдущего правительства сказал: «Да, его деятельность была лучше. Мы восстановили хашимитскую (иорданскую) опеку над Аль-Аксой. Что такое хашимитская опека? Это параллель с израильским суверенитетом. Израиль пытается применить свой суверенитет, а мы навязываем хашимитскую опеку до тех пор, пока не будет установлен палестинский суверенитет. Это в политическом аспекте».

Мансур Аббас сейчас считает свержение предыдущего правительства и роспуск Кнессета большой стратегической политической ошибкой, за которую мы будем продолжать расплачиваться. «Правительство во главе с Нетаниягу, в котором состоят Смотрич и Бен-Гвир, — это катастрофа для нас и нашего палестинского народа».

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