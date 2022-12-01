Бен-Гвир отреагировал на подписание коалиционных соглашений: что он сказал

Председатель Оцма Иегудит и Кнессета Итамар Бен-Гвир отреагировал на подписание коалиционного соглашения между Ликудом и партией Религиозный сионизм.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я поздравляю своих друзей, назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу и председателя Религиозного сионизма Бецалеля Смотрича, которые подписали соглашение о создании правого правительства, и я также призываю других наших партнеров быстро подписать и вместе создать полноценное правое правительство, чтобы вернуть Израиль в нужное русло», ‒ сказал Бен-Гвир.

«Курсор» сообщал, что в четверг вечером, 1 декабря, Религиозный сионизм подписал коалиционное соглашение с Ликудом. Согласно ему, Бецалель Смотрич первоначально будет занимать пост министра финансов. Ожидается, что глава ШАС Арье Дери будет чередоваться со председателем Религиозного сионизма, сначала занимая пост министра внутренних дел, а затем перейдя на пост министра финансов.

Ранее указывалось, что ротацию проведут в 2025 году, и что Смотрич в этот момент станет министром внутренних дел. Однако, пока что не подтвердили, включили ли эту дату или будущее назначение Смотрича министром внутренних дел в окончательный проект коалиционных соглашений.

Также партии Религиозный сионизм предоставят портфель Министерства иммиграции и абсорбции и Министерства национальных проектов. Кроме того, членА политического движения назначат министром в Минобороны с полномочиями в отношении гражданской администрации, департамента Министерства обороны, который управляет районом C в Иудее и Самарии, включая все израильские общины в этом районе.

Членам партии также предоставят должность заместителя министра и несколько комитетов Кнессета, включая председателя влиятельного финансового комитета Кнессета, комитета по конституции, законодательству и правосудию и комитета по делам религии.

По словам Нетаниягу, это стало еще одним важным шагом, который приближает к созданию «националистического правого правительства, которое будет служить всем гражданам Израиля». Он поблагодарил Смотрича за сотрудничество и выразил убежденность, что они вместе активно и плодотворно будут работать на благо израильтян.

«Курсор» сообщал, что Мансур Аббас назвал новое правительство катастрофой для палестинцев.