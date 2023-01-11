Маоз привлечет раввината к определению того, кто является достаточным евреем

Депутат Кнессета Ави Маоз говорит, что планирует привлечь главного раввината к определению еврейства выходцев из бывшего СССР, подающих заявления на получение израильского гражданства, что, вероятно, усложнит процесс для заявителей.

Маоз, выступающий против иммиграции неевреев в Израиль, заявил о своем намерении после встречи с главным ашкеназским раввином Давидом Лау. Непонятно, как раввинат будет участвовать в процессе, который в настоящее время осуществляется в соответствии с указаниями МВД.

Маоз, заместитель министра в канцелярии премьер-министра, отвечает за «Натив», государственную организацию, отвечающую за определение права потенциальных иммигрантов из бывшего Советского Союза.

Организация принимает свои решения на основе собеседований с заявителями и любых имеющихся у них документов, подтверждающих, что они имеют право на получение израильского гражданства в соответствии с Законом о возвращении, который гарантирует гражданство любому, у кого есть хотя бы один еврейский дедушка или бабушка, если они не исповедуют другую религию.

На встрече с Лау Маоз говорит, что хочет привлечь к этому процессу главного раввината, поскольку он считает, что он обладает «высшим галахическим авторитетом в вопросах еврейства и обращения», используя еврейский термин для обозначения еврейского религиозного закона. По итогу это может усложнить процесс для заявителей.

«Курсор» сообщал, что названо лучшее место в Израиле для новых репатриантов.