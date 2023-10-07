В субботу утром, 7 октября, террористы выпустили по территории Израиля несколько залпов ракет. Сирены воздушной тревоги звучат в центральных и южных городах страны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израиль Сегодня".

В частности, обстрелу подверглись Тель-Авив, Ришон ле-Цион, Бат-Ям, Кирьят-Гат, Нетивот, Кфар-Саба, Ашкелон, Беэр-Шева, Рамат ха-Шарон и десятки других городов. Сигнал тревоги "Цева Адом" звучал в Герцлии, Холоне, Раанане, Нес-Ционе, Реховоте.

Террористы выпустили по нашим городам десятки ракет.

Согласно данным Telegram-канала "Израильские трудовыебудни", на данный момент известно о трех "прилетах": в Явне, Ашкелоне и Кфар-Авиве.

Появилось видео пожара в одном из жилых секторов в Ашкелоне, сообщают о двух пострадавших. Один с ранениями средней тяжести в Явне.

Тревога не прекращается.

В ЦАХАЛе сообщили об усилении режима боеготовности в южном военном округе. Согласно данным военных, за последние 40 минут по Израилю было выпущено около 100 ракет.

"Курсор" писал ранее, что Израиль при посредничестве Египта достиг договоренностей с лидерами террористической группировки ХАМАС о прекращении беспорядков на границе с сектором Газа.