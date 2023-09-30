Массовая драка произошла в Тель-Авиве: один погибший, девять раненых

Всех участников поножовщины госпитализировали, а полиция проводит расследование.

В Тель-Авиве на бульваре Хар-Цион произошла групповая драка с поножовщиной, в результате которой был убит один человек. Еще 9 участников инцидента получили ранения.

Об этом сообщает "Детали".

В пресс-службе Службы скорой помощи (МАДА) сообщили, что вызов на номер 101 поступил в 05:56. Когда медики прибыли, они обнаружили одного пострадавшего в критическом состоянии.

"Врачи немедленно начали проведение реанимационных процедур и продолжили их во время транспортировки в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался по прибытии в больницу", - говорится в сообщении.

Полиция уже начала расследование произошедшего инцидента. Участок Хар-Цион известен как район, где проживает много иностранных рабочих, в основном гастарбайтеров, в южной части Тель-Авива.

Заявление о массовой драке поступило в полицию и Службу скорой помощи всего за полтора часа до этого случая, в районе Ха-Тиква, неподалеку от бульвара Хар-Цион. Всего пострадали 9 человек, у всех из них были серьезные ножевые ранения. Пострадавшие были доставлены в разные больницы, и двое из них, в возрасте 20 и 40 лет, находятся в критическом состоянии.

В настоящее время полиция проводит расследование, хотя связь между этими двумя инцидентами остается неясной.

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