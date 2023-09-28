Массовое убийство в Нижней Галилее - выживший юноша рассказал о трагедии

Четверо мужчин и женщина, члены семьи в возрасте около 30 лет, были расстреляны в упор в своем доме.

В среду, 27 сентября, в поселении Басмат-Табун в Нижней Галилее произошла трагедия, в результате которой погибли пять человек. Неизвестные расстреляли членов семьи, а после скрылись с места преступления. Один из выживших рассказал детали случившегося.

Об этом пишет News.walla

Вооруженные мужчины ворвались в дом семьи Далайка и начали их расстреливать в упор из автоматов. Четверо мужчин и женщина в возрасте около 30 лет, скончались на месте от полученных травм.

Ахмед Делайка в этом жестоком убийстве потерял двух сыновей (14 и 17 лет), а 18-летнему удалось выжить. Юноша рассказал, что нападение произошло в тот момент, когда семья обедала во дворе. На его глазах расстреляли братьев, а он бросился бежать. Преступники пытались его догнать, но ему удалось скрыться.

Также была также убита родственница главы семьи Зейнаб и ее сын, и еще один родственник 20 лет, а 49-летний член семьи доставлен в больницу "Рамбам" в Хайфу с ранениями.

Сотрудники полиции занялись расследованием убийства и предположили, что вооруженное нападение могло стать ответом на стрельбу в Хайфе, во время которой погиб 50-летний Атаф Абу Халид. Он был хорошо известен правоохранителям и являлся двоюродным братом Омара Абу Халиба, члена преступной группировки Насера ​​Харири.

"Курсор" писал ранее, что в арабской деревне Джиср аз-Зарка в собственном доме неизвестные застрелили 50-летнего мужчину. Правоохранители считают, что причиной убийства является конфликт между двумя криминальными кланами.

Еще мы писали, что на въезде в Тайбе, на заправочной станции, произошла стрельба, в результате которой смертельные травмы получил 25-летний местный житель Амир Абдель-Кадер.