Массовое отравление в Бейт-Шемеше: 17 людей госпитализированы

Трапеза состоялась в субботу в частном доме одной из семей. Пострадавшие были доставлены в разные больницы Иерусалима.

Четверо взрослых и 13 детей разного возраста из разных семей, встретившихся накануне за совместной трапезой в Бейт-Шемеше, были направлены в больницы в Иерусалиме с симптомами, вызывающими подозрение на пищевое отравление.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что пострадавшие были эвакуированы в больницы Иерусалима «Шаарей-Цедек» и «Хадасса Эйн-Керем» после того, как почувствовали себя плохо: у них были схожие симптомы, вызвавшие подозрение на пищевое отравление.

«Трапеза, судя по всему, состоялась в субботу в частном доме одной из семей. На данный момент точно не ясно, действительно ли причиной эвакуации была испорченная еда. Однако, … по словам медицинских работников, симптомы указывают на пищевое отравление. Все 17 сейчас проходят лечение, их состояние оценивается как легкое», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в ночь на 6 июля в роскошном отеле «Дан», расположенном в Эйлате, приблизительно 45 посетителей начали жаловаться на ухудшение самочувствия после обеда в столовой.

Постояльцы отеля страдали от боли в животе, диареи и рвоты. Трое человек были госпитализированы в медицинский центр «Йосефталь» для обследования. Из 45 пострадавших гостей около 30 являлись участниками адвокатской конференции, которая проходила в городе.

Представители Министерства здравоохранения отреагировали на инцидент и прибыли в гостиницу, чтобы проверить кухню и взять образцы продуктов для проведения лабораторных анализов. Однако медики не исключают тот факт, что причиной отравления могли стать продукты, которые были куплены вне гостиницы.

Курсор писал ранее, что семь человек, в том числе трехлетний ребенок, умерли на острове Пемба в Танзании после того, как съели ядовитое мясо черепахи. Три человека были госпитализированы в больницу.