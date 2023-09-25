Убийство мужчины на заправке в Тайбе - первые подробности

Полиция начала расследование и выясняет подоплеку происшествия.

В ночь на понедельник, 25 сентября, на въезде в Тайбе, на заправочной станции, произошла стрельба, в результате которой смертельные травмы получил 25-летний местный житель Амир Абдель-Кадер.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Свидетели преступления рассказали, что сначала вооруженный мужчина обстрелял пострадавшего в автомобиле, а потом, когда тот пытался скрыться пешком, он его догнал и сделал контрольный выстрел. Парамедики (МАДА), прибывшие на месте инцидента, были вынуждены констатировать смерть жертвы.

Сотрудники полиции начали расследование происшествия, подоплека инцидента выясняется. С начала 2023 года в арабском секторе это уже 183-е убийство, что значительно больше, чем в прошлом году.

"Курсор" писал ранее, что в промышленной зоне Акко нашли тело 59-летнего жителя Хайфы с огнестрельными ранениями. В полиции поделились подробностями инцидента.

Еще мы писали, что в арабской деревне Кафр-Кара произошло двойное убийство. Неизвестные на ходу расстреляли автомобиль, в котором находился мужчина и подросток.

Напомним, что на шоссе 60 возле поселка Иксаля произошла стрельба, в результате которой травмы получили три человека. Все пострадавшие находились в машине, когда неизвестные открыли по ней огонь.

Читайте также, что в арабской деревне Джиср аз-Зарка в собственном доме неизвестные застрелили 50-летнего мужчину. Правоохранители считают, что причиной убийства является конфликт между двумя криминальными кланами.