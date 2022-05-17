Max заявила о выпуске кредитной карты с возможностью накопления биткоинов

О пилотном выпуске карты, на которой будет доступна опция накопления криптовалютного актива, сообщила компания Max.

Кредитная организация Max объявила о запуске новой кредитной карты в сотрудничестве с Bits of Gold.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Впервые в Израиле станет доступной карта с функцией накопления биткоинов.

«Курсор» ранее писал, что министр экономики отказалась снимать контроль с цен на хлеб. Барбивай добавила, что «ожидается, что бизнес-сектор будет избегать роста цен в этот сложный период; в частности, бизнес постарается не повышать цены на основные продукты».

Также мы сообщали, что цены на птицу в Израиле вырастут на тридцать процентов. Компании, которые поставляют мясо птицы на израильские рынки сообщили о том, что рост цен на кукурузу и пшеницы вынуждает их повысить цены на продукцию.

Редакция ранее информировала, что цены на жилье в Израиле выросли на 16,3% за последний год. Правительства уже более десяти лет обещают снизить постоянно растущие цены на жилье. Непомерно высокая стоимость жилья сделала его недоступным для многих израильтян, в результате чего пострадал средний класс.

Напомним, биткоин упал до 11-месячного минимума. Биткоин колеблется между ростом и падением после обвала до почти 11-месячного минимума, в то время как стейблкоин TerraUSD продолжил свое падение.