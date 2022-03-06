Visa и Mastercard прекращают операции в России

Американские платежные компании Visa Inc (V.N) и Mastercard Inc в субботу заявили, что приостанавливают операции в России из-за вторжения в Украину и будут работать с клиентами и партнерами, чтобы прекратить там все транзакции.

В течение нескольких суток все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, напавшей на Украину, а любые карты Visa, выпущенные за пределами РФ, больше не будут функционировать внутри страны, говорится в заявлении компании.

«Мы вынуждены принимать меры после неспровоцированного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали», — сказал генеральный директор Visa Эл Келли.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским приветствовал решение Visa и Mastercard приостановить свою деятельность в России, сообщил Белый дом.

Действия платежных компаний могут означать еще большие потрясения для россиян, которые готовятся к неопределенному будущему, связанному со спиральной инфляцией, экономическими трудностями и еще более резким сокращением импортных товаров.

Сбербанк сообщил в своем официальном Telegram-аккаунте, что карты «можно использовать для операций на территории России — для снятия наличных, осуществления переводов по номеру карты, а также для оплаты как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах России».

Карты будут продолжать работать на территории России, говорится в сообщении, поскольку все платежи в России осуществляются через национальную систему и не зависят от зарубежных систем.

Однако Центральный банк России предупредил, что россияне, выезжающие за границу, должны иметь при себе альтернативные платежные средства.

Mastercard добавила, что продолжит выплачивать зарплату и льготы своим почти 200 сотрудникам в России.

Беспрецедентные санкции Запада, введенные против России, заморозили большую часть активов центрального банка страны на сумму 640 миллиардов долларов; отстранили несколько банков от глобальной платежной системы SWIFT; и отправили рубль в свободное падение, обесценив на этой неделе треть его стоимости.

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