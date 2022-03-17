MDA подарило Украине четыре бронированных автомобиля скорой помощи

21:38, Вчера
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Скорая помощь у больницы фото
Фото: Yossi Zamir/Flash90

Маген Давид Адом заявило, что четыре бронированных кареты скорой помощи, которые использовались во время Второй ливанской войны и специально предназначены для экстримальных условий.

Израильская национальная служба скорой помощи «Маген Давид Адом» подарит Украине четыре пуленепробиваемых автомобиля скорой помощи в условиях вторжения россии*.

Машины скорой помощи будут доставлены в Европу и переданы украинским службам здравоохранения в рамках инициативы, возглавляемой депутатом от партии «Исраэль Бейтену» Алексом Кушниром и при содействии Еврейского агентства, говорится в заявлении MDA.

Эти машины скорой помощи ранее использовались MDA для лечения раненых во время Второй ливанской войны и для спасения раненых солдат на северной и южной границах во время обстрелов, говорится в заявлении.

«Пуленепробиваемые машины скорой помощи специально адаптированы для использования в Украине и оборудованы и предназначены [для медиков] для оказания медицинской помощи под огнем, во время войны», — говорится в заявлении MDA.

Курсор ранее писал, что Герцог встретился с репатриантами из Украины в отеле в Иерусалиме. Президент Ицхак Герцог и его супруга Михал в четверг утром встретились с репатриантами из Украины в отеле «Цезарь» в Иерусалиме в сопровождении министра алии и интеграции Пнины Тамано Шата, мэра Иерусалима Моше Лиона и заместителя председателя Еврейского агентства Ярона Шавита.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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