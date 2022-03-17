MDA подарило Украине четыре бронированных автомобиля скорой помощи

Маген Давид Адом заявило, что четыре бронированных кареты скорой помощи, которые использовались во время Второй ливанской войны и специально предназначены для экстримальных условий.

Израильская национальная служба скорой помощи «Маген Давид Адом» подарит Украине четыре пуленепробиваемых автомобиля скорой помощи в условиях вторжения россии*.

Машины скорой помощи будут доставлены в Европу и переданы украинским службам здравоохранения в рамках инициативы, возглавляемой депутатом от партии «Исраэль Бейтену» Алексом Кушниром и при содействии Еврейского агентства, говорится в заявлении MDA.

Эти машины скорой помощи ранее использовались MDA для лечения раненых во время Второй ливанской войны и для спасения раненых солдат на северной и южной границах во время обстрелов, говорится в заявлении.

«Пуленепробиваемые машины скорой помощи специально адаптированы для использования в Украине и оборудованы и предназначены [для медиков] для оказания медицинской помощи под огнем, во время войны», — говорится в заявлении MDA.