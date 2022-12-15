Медбрату из больницы Рамбам предъявили обвинение по делу о педофилии

У него на компьютере обнаружили коллекцию порнографических материалов с несовершеннолетними.

В четверг, 15 декабря, медицинскому работнику из больницы «Рамбам» в Хайфе предъявлено обвинение по делу о педофилии. Санитар медицинского учреждения делал интимные снимки несовершеннолетних пациентов без их ведома и делился ими со своим товарищем.

В ходе расследования, на компьютере 28-летнего медбрата сотрудники полиции обнаружили тысячи различных снимков и видео интимного характера с участием несовершеннолетних. В сентябре мужчина сфотографировал интимные органы пациентки, которая была под наркозом, за несколько месяцев до этого сфотографировал обнаженного четырехлетнего мальчика.

Такими фотографиями он делился в сети Telegram со своим товарищем, который работает операционным санитаром больницы «Шиба». Они часто обменивались роликами порнографического характера, где были дети, взрослые и даже животные. Мужчины, в том числе, обсуждали обезболивающие препараты для «предотвращения сопротивления» у детей при сексуальных домогательствах

Другому фигуранту дела обвинение будет предъявлено позже.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме семерых работников медицинского учреждения АЛИН, предназначенного для детей-инвалидов, подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к одному из пациентов.