В Иерусалиме работников больницы для детей-инвалидов подозревают в сексуальных домогательствах

В больнице сообщили, что работают в полной координации с полицией.

В Иерусалиме семерых работников медицинского учреждения АЛИН, предназначенного для детей-инвалидов, подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к одному из пациентов. Надругательства продолжались в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает издание News.walla.

Сейчас продолжается расследование, на этот период сотрудники были отстранены от своих служебных обязательств. Случай сексуального домогательства раскрылся, когда новый медбрат заметил, что между пациентом и одним из сотрудников отделения установлены ненормальные отношения. Он поинтересовался у пациента, в чем причина и тот рассказал ему правду. После этого медработник сообщил об инциденте руководству больницы.

Пациент, который нуждался в помощи при принятии душа, рассказал, что подвергался домогательствам в душевой, где не установлены камеры. При чем, были случаи, когда к нему одновременно приставали несколько работников.

В основном в больнице находятся дети с инвалидностью, но есть и палаты со взрослыми, которыми нужна помощь персонала. Пострадавший относился к взрослой группе.

Руководство медицинского учреждения сообщило, что немедленно обратилось в минздрав, в ведомстве попросили сотрудников написать соответствующее заявление в полицию.

«Курсор» писал ранее, что сотрудники полиции сегодня, 20 ноября, арестовали 30-летнего жителя Реховота по подозрению в серии сексуальных преступлений.