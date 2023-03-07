Медики госпитализировали с празднования Пурима 52 израильтян, перепивших алкоголь

С начала празднования Пурима в скорую помощь уже поступило 52 вызова для граждан, которые нуждались в помощи врачей.

Об этом пишет «Израиль Сегодня«.

Как отмечено в сообщении, в связи с началом празднования Пурима вчера вечером и продолжающегося сегодня, бригады скорой помощи МАДА эвакуировали 52 пострадавших. Все они нуждались в помощи от чрезмерного употребления алкоголя.

Пурим является одним из наиболее веселых еврейских праздников, который отмечается в 14-й день еврейского месяца Адар в память о спасении еврейского народа от злодейств главного визиря Персии, Гамана, который пытался уничтожить всех евреев.

В этот день евреи читают книгу Есфирь, описывающую события, произошедшие во время правления персидского царя Ахашвероша. Традиционно, люди одеваются в костюмы и маски, устраивают карнавальные шествия и дарят друг другу подарки и сладости. Также в этот день едят особое блюдо — гоменташен, что представляет собой треугольный пирожок с начинкой.

Пурим также служит временем помощи нуждающимся, пожертвований и обмена подарками с близкими и друзьями. Этот праздник символизирует победу добра над злом и единство еврейского народа. В целом, Пурим — прекрасный повод для семейного и дружеского общения, веселья и радости.

Напомним, дайверы из Эйлата показали удивительное фото к празднику Пурим. Они отправились на утреннее погружение в бассейн с акулами, одетые в крамочные наряды в духе праздника. Позже уникальный снимок был обнародован в сети.