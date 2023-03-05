Пурим под водой: дайверы из Эйлата показали удивительное фото

13:48, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: canva.com

Дайверы похвастались яркими нарядами.

Дайверы парка подводной обсерватории в Эйлате уже празднуют Пурим. Они отправились на утреннее погружение в бассейн с акулами, одетые в крамочные наряды в духе праздника. 

Пурим — это один из самых веселых еврейских праздников, который отмечается в 14-й день еврейского месяца Адар. Он празднуется в память о спасении еврейского народа от злодеяний главного визиря Персии Гамана, который планировал истребить всех евреев.

Во время Пурима евреи читают книгу Есфирь, которая описывает события, произошедшие в период правления персидского царя Ахашвероша. Традиционно, на этот день люди наряжаются в костюмы и маски, проводят карнавальные шествия и дарят друг другу подарки и сладости. Также в этот день едят особое блюдо — гоменташн, которое представляет собой треугольный пирожок с начинкой.

Пурим — это также время, когда евреи помогают нуждающимся, делают пожертвования и обмениваются дарами с близкими и друзьями. Этот праздник олицетворяет победу добра над злом и единство еврейского народа. В целом, Пурим — это прекрасный повод для семейного и дружеского общения, веселья и радости.

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