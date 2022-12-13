Медработники фотографировали обнаженных девочек во время осмотров и распространяли их снимки

Полиция нашла в телефоне подозреваемого из больницы «Рамбам» запись совершения сексуальных преступлений в отношении детей.

В Хайфе в больнице Рамбам задержан медработник, который распространял записи обнаженных пациентов, а именно детей и младенцев.

Об этом сообщает Walla.

Второй случай зафиксирован в медучреждении в Гуш-Дане. Оказалось, что медработники, 35-летний житель Рамат-Гана и 28-летний житель Кирьят-Яма, подозреваются в сексуальных домогательствах к детям и младенцам.

Это происходило во время операций, когда обнаженных детей фотографировали, а фотографиями подозреваемые обменивались по телефону.

Расследование выявило в телефоне подозреваемого запись совершения сексуального преступления в отношении младенца младше года.

Орен Ханинев из Кирьят-Яма, по-видимому, участвовал в операциях в больнице Рамбам в Хайфе, а другой подозреваемый, Яаков Данил, совершил свои преступные действия в больнице в Гуш-Дане.

Доказательства всех преступлений педофилов задокументированы в отношении младенцев и детей из больниц. Также выявлена интенсивная переписка по вопросам педофилии с другими мужчинами.

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