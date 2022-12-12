Житель Петах-Тиквы обманул русскоязычных израильтян на 4,5 млн шекелей

40-летних житель Петах-Тиквы обманным путем завладел суммой примерно 4,5 миллионов шекелей. В понедельник, 12 декабря, прокурор после завершения расследования, подал заявление о намерении предъявить ему обвинение.

Об этом сообщает издание «Детали».

Как оказалось, мужчина представлялся работником одной из кредитных компаний или банковским служащим и заявлял «клиентам», что их банковский счет был взломан.

Жительница Акко рассказала, что мошенник связался с ней по телефону и предупредил о подозрительных движениях на ее счету. Он посоветовал ей сначала перевести со своего счета 8 тысяч шекелей на свой свет в Украине, а затем сказал снять примерно 44 тысяч шекелей и передать курьеру, который приедет к ней домой. У женщины возникли подозрения и она сообщила об этом в полицию. Мужчину задержали, когда он приехал на встречу к заявительнице, чтобы забрать сумму.

Выяснилось, что житель Петах-Тиквы выдавал себя и за полицейского и просил доверчивых граждан предоставить ему идентификационные данные, включая код, необходимый для доступа к банковскому счету. По его словам, это было якобы необходимо для срочного перевода средств со счета клиента, чтобы деньги были в безопасности.

Также мошенник просил своих жертв снимать деньги в банкомате и передавать их посыльному, который якобы отвезет их в безопасное место.

Сотрудники полиции после задержания израильтянина, провели обыск в его доме, где обнаружили мобильные телефоны, поддельные документы, свидетельствующие о его мошеннических схемах.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала 31-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в мошенничестве. Мужчина втирался в доверие к русскоязычным израильтянам и выманивал у них деньги.