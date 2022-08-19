Мэр Бейт-Шемеша жестко раскритиковала реформу Михаэли

Реформа Мейрав Михаэли о равных правах женщин в общественном транспорте, которые будут проверяться особыми переодетыми контролерами, вызвала бурю обсуждений среди израильтян.

Предложенная министром транспорта Мейрав Михаэли реформа общественного транспорта встретила негативное отношение со стороны не только харедим, но и многих женщин, которые прислали заявления с жалобами на жестокое обращение в автобусах.

Ряд твитов, опубликованных ранее Мейрав Михаэли содержат спорные лозунги: «Взрыв: женщины тоже люди. С равными правами. Поэтому нельзя исключать женщин. Нигде. В автобусах нет места для разделения женщин. Министерство транспорта под моим руководством начало широкое применение мер против насилия и недопущения женщин в общественный транспорт».

Мэр Блох выступила против министра Михаэли, заявив: «Министр транспорта, сначала убедитесь, что автобусы прибывают и ходят вовремя, а затем обсудите другие вопросы. В любой момент тысячи жителей, светских и религиозных, старых и молодых, студентов и пенсионеров, стоят на автобусных остановках в жаркие и дождливые дни, ожидая автобусов, которые не приходят».

В 2011 году Высокий суд поддержал инициативу Министерства транспорта и согласился с практикой предлагать женщинам садиться в автобус через заднюю дверь, а мужчинам заходить спереди.

Это решение никого не устроило, и в Высокий суд быстро посыпались петиции от разгневанных харедим и светских женщин, с которыми жестоко обращались в этих автобусах. Последний министр транспорта, чей боевой феминизм является основой ее социальной программы, решила вмешаться в преддверии выборов.

«Сколько раз мы слышали о случаях, когда женщину не пускали в автобус, потому что, по мнению какого-то водителя, она была нескромной? Сколько раз мы слышали о случаях, когда женщин заставляли сидеть в конце автобуса? Это явление должно прекратиться».

Маловероятно, чтобы Михаэли подвергалась, по крайней мере регулярно, социальному злу, против которого она восстает. И когда она получит власть, как большинство светских революционеров, то будет использовать ее не для поиска рабочих решений, а для победы.

Ализа Блох, первая женщина-мэр Бейт-Шемеша, наоборот, является настоящей революционеркой, свергнув в 2018 году ультраортодоксальный истеблишмент в своем городе. В 2021 году Блох уволила семерых членов совета из Дегель ха-Тора, Агуда и Ликуд, обвинив их в задержке развития города. Ранее она участвовала в масштабных усилиях по закрытию незаконно построенных синагог. Харедим не поддерживают ее по многим причинам.

Ранее «Курсор» писал про реформу общественного транспорта: Мейрав Михаэли придумала, как решить главные проблемы.