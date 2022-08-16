Реформа общественного транспорта: Мейрав Михаэли придумала, как решить главные проблемы

Общественный транспорт Израиля является одной из самых больных тем. Навести порядок в функционировании этой отрасли пытается министр транспорта.

Министр транспорта Мейрав Михаэли затеяла очередную «реформу» общественного транспорта.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Катастрофическая ситуация в сфере транспорта беспокоит израильтян все больше и больше. Назрело множество больших и маленьких проблем.

Вы стоите часами в пробках? Два часа ждали автобус на жаре? Водитель не остановился на вашей остановке? Перебои в движении поездов? Вас удивляет манера вождения арабских водителей и процент их участия в смертельных ДТП? Вы боитесь автобусов, которые теряют управление и убивают людей?

Министр транспорта в этой ситуации приняла решение бороться с ущемлением прав женщин в религиозных городах. Для этого министерство оплатит «проверяющих», которые будут действовать под прикрытием в общественном транспорте в Бней-Браке, Иерусалиме и Бейт-Шемеше, вычисляя нет ли принуждения к «разделению полов».

«Курсор» сообщал, что к поискам 16-летнего подростка Моше Кляйнермана подключили ЦАХАЛ. Израильская полиция продолжает поиски 16-летнего Моше Кляйнермана, который пропал в марте текущего года и с тех пор о нем нет никаких вестей.

Также мы писали про стрельбу по ЦАХАЛу возле Туль-Карема: появились подробности инцидента. Поздно вечером в понедельник, 15 августа, в западной части Самарии были обстреляны военнослужащие ЦАХАЛа.