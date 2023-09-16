Мэр Тель-Авива сделал важное заявление по поводу сгоревшей статуи Бен-Гуриона

Градоначальник отреагировал на ночной пожар, который произошел на пляже Буграшов.

Статуя Бен-Гуриона, которая получила повреждения в результате пожара, будет восстановлена властями Тель-Авива.

Об этом заявил мэр города Рон Хульдаи, передает Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

"Очень печально, что в начале нового года кто-то решил повредить одну из самых любимых статуй города, статую символа возрождения Израиля – Давида Бен-Гуриона. Мы обновим статую в кратчайшие сроки, чтобы она как можно быстрее снова радовала жителей города, особенно детей", - заявил градоначальник.

По его словам, полиция уже начала расследование этого инцидента с целью выяснения виновных. На данный момент неясно, является ли это деяние актом вандализма или политической акцией.

Пожар на пляже Буграшов в Тель-Авиве произошел в ночь на 16 сентября. В результате огонь уничтожил статую Бен-Гуриона, расположенную в непосредственной близости от дома-музея первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона. Статуя воссоздает позу, в которой Бен-Гурион был запечатлен на знаменитой фотографии 1957 года - стоя на голове.

Накануне сильный пожар охватил заповедники Альмагор и Маале-Гамла в районе Кинерета. Пожарным пришлось бороться сразу с 8 очагами возгорания. Огонь изначально охватил животноводческую ферму и спасатели уверены, что его причиной стал преднамеренный поджог. Чтобы локализовать платья, пожарным потребовалась помощь команд из Управления национальных парков и заповедников и общественной организации "Ха-Шомер ха-Хадаш".