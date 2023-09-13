Стали известны подробности сильного пожара, охватившего заповедники в районе Кинерета

У пожарных нет сомнений, что это был преднамеренный поджог.

В ночь на среду, 13 сентября, в районе заповедников Альмагор и Маале-Гамла на севере Израиля произошел сильный пожар, охвативший десятки дунам. Пожарным пришлось бороться сразу с 8 очагами возгорания.

Об этом сообщает издание "Детали".

Пожар начался на животноводческой ферме и спасатели уверены, что его причиной стал преднамеренный поджог. Чтобы локализовать платья, пожарным потребовалась помощь команд из Управления национальных парков и заповедников и общественной организации "Ха-Шомер ха-Хадаш".

Оказалось, что ферма, которую охватил огонь, две недели назад была изъята у группы бедуинов, незаконно захватившей ее. Сельскохозяйственное предприятие вернули фермеру, которому оно изначально принадлежало. С тех пор, владельцу начали поступать угрозы со стороны бедуинов, несколько раз ферму обстреливали и пытались поджечь.

Генеральный директор организации "Ха-Шомер ха-Хадаш" отметил, что в последнее время в районе наблюдается сильный разгул насилия и рэкета, многие фермеры и владельцы бизнеса постоянно сталкиваются с подобным беспределом.

"Курсор" писал ранее, что в конце августа 2023 года против жителя бедуинского поселка Туба-Зангария подали обвинительное заключение за вымогательство и угрозы в адрес подрядчика, который занимается строительством больницы. Полиция впервые применит в его отношении новый закон, который предусматривает более жесткое наказание за рэкет.

Еще мы писали, что неделю назад израильскому бизнесмену за несуществующий долг сожгли имущество почти на два миллиона шекелей. Подозреваемый был задержан, против него подано в суд обвинительное заключение.