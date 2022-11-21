Мэра израильского города подозревают в налоговом мошенничестве

Налоговая служба допросила мэра города в центральном регионе Израиля по подозрению в налоговых правонарушениях.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Это произошло утром в понедельник, 21 ноября. Информацию о проведении допроса уже подтвердили в Налоговой службе.

Чуть ранее стало известно, что будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу и председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич достигли компромисса в рамках коалиционных переговоров. По информации журналистов, ультраправый политик прекратит требовать портфели в сфере обороны и по делам религии, вместо чего он получит в новом правительстве должность министра финансов.

Председатель ШАС и член Кнессета Арье Дари, требовавший финансовый портфель, получит портфели министерства внутренних дел, министерства по делам религии и министерства Негева и Галилеи, а член партии ШАС ‒ пост в канцелярии премьер-министра.

Партии Оцма Иегудит предоставят министерство сельского хозяйства. Депутата Кнессета Ицхака Вассерлауфа считают наиболее вероятным кандидатом на пост министра сельского хозяйства.

«Курсор» сообщал, что Валютный комитет Банка Израиля вновь повысил процентную ставку ‒ на сей раз на 0,5% до 3,25%. Это стало шестым повышением с апреля, когда ставка возросла с исторического минимума в 0,1% до 0,35%.

После того, как в октябре и августе ставку два раза повысили на 0,75%, в Валютном комитете Банка Израиля отдали предпочтение более умеренному росту на 0,5%, вопреки ожиданиям некоторых аналитиков. В учреждении заявили, что пытаются бороться с инфляцией, за последний год превысившей 5%.

Отметим, что ряд аналитиков полагали, что потенциальное повышение на 0,75% в третий раз ‒ агрессивный шаг, сигнализировавший экономике о решимости Нацбанка бороться с инфляцией.