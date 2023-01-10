Мэра Петах-Тиквы вновь арестовали

Рами Гринберга подозревают в получении сотен тысяч шекелей в рамках предвыборной кампании, а также отмывании денег.

Мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг был задержан утром во вторник для дальнейшего расследования. Вместе с ним задержали еще троих человек. Всех подозревают в совершении преступлений, связанных со взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением доверием, фальшивой регистрацией в корпоративных документы, отмыванием денег и правонарушениях в соответствии с Постановлением о подоходном налоге и Законом о налоге на добавленную стоимость.

Об этом сообщает Mako.

Лахав 433 проводит открытое расследование с августа прошлого года по расследованию мошенничеств.

Мэр Петах-Тиквы заявил: «Мне нечего скрывать».

По информации полиции, расследование началось по подозрению в том, что во время выборов в местные органы власти в 2018 году, заинтересованные лица перечислили сотни тысяч шекелей на избирательную кампанию Гринберга, за это он пообещал работать над продвижением их экономических дел после своего избрания.

Есть информация о появлении новых улик в этом деле. В прошлом следователи пытались убедить некоторых фигурантов дела подписать соглашения о государственных свидетелях, на данный момент, возможно, появился прогресс в этом направлении.

В июле Гринберга вместе с еще 3 его сообщниками вызвали в Лахав 433 для расследования по подозрению в ряде преступлений, в том числе во взяточничестве, сговоре с целью совершения преступления и вымогательстве угрозами. Расследование касалось жалобы, согласно которой Гринберг, занимающий пост мэра Петах-Тиквы, обусловил увольнение сотрудников или их увольнение передачей бюджетирования учреждениям.

Ранее Курсор писал, что мэр Петах-Тиквы подозревается во взяточничестве и мошенничестве.