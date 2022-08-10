Мэр Петах-Тиквы подозревается во взяточничестве и мошенничестве

Мэр и генеральный директор муниципалитета были арестованы по обвинению во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием и отмывании денег.

Мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг был арестован ранее по подозрению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

По данным полиции, и мэр, и генеральный директор муниципалитета были арестованы по обвинению во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег, фальшивой регистрации документов и налоговых правонарушениях.

Гринберг был задержан в прошлом месяце в связи с подозрениями в том, что он отказал в муниципальном финансировании институтам, которые имели на это право, если они не уволят или не сместят его оппонентов и членов их семей с ключевых постов.

Курсор писал ранее, что на израильско-иорданской границе силами ЦАХАЛа и пограничного подразделения израильской полиции была изъята сумка с 10 пистолетами.

Еще мы писали, что по подозрению в незаконном хранении оружия на въезде в поселение Хура был арестован солдат, проходящий регулярную службу в бедуинской ГСДР, вместе с ним был арестован еще один подозреваемый.

Напомним, двое 18-летних жителей Тайбе были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция остановила подозреваемых, а затем при обыске их автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты и соответствующие патроны.