Межминистерская комиссия разрешила устанавливать на улицах страны камеры для распознавания лиц

Правоохранители утверждают, что речь идет о «жизненно важном инструменте, без которого полиция не сможет бороться с терроризмом, убийствами и попыт...

Межминистерская комиссия по законодательству дала "зеленый свет" законопроекту, который позволит использовать камеры распознавания лиц в общественных местах для обнаружения подозреваемых.

Об этом сообщает Telegram-канал Сегодня в Израиле.

Отмечается, что вынесение документа на рассмотрение инициировали министр юстиции Ярив Левин и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Комментируя законопроект, генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай отметил, что речь идет о «жизненно важном инструменте, без которого полиция не сможет бороться с терроризмом, убийствами и попытками убийств в арабском сообществе».

В то же время у документа есть немало противников. В частности, в Ассоциации по защите гражданских прав заявили, что данный законопроект "унижает нас, делая еще один шаг к реальности наблюдения за всеми и за каждым в «китайском стиле».

"В таком обществе нет ни демократии, ни демократического пространства", - заявили в организации.

Как сообщал Курсор, законопроект позволит сотрудникам полиции получить доступ к камерам без специального распоряжения суда, а система распознавания лиц поможет правоохранителям установить личность подозреваемых, а также их местоположение.

В целях охраны неприкосновенности частной жизни законопроект предусматривает, что данным, полученным посредством камер, будет присвоен статус секретных, за исключением случаев, связанных с безопасностью.

Еще мы писали, что французские полицейские смогут законно следить за подозреваемыми, используя камеры и микрофоны смартфонов. Это также относится к другим датчикам, таким как GPS.