На улицах Израиля хотят установить камеры для распознавания лиц

Это решение станет еще одним шагом в борьбе с ростом преступности в стране.

В понедельник, 18 сентября, министерская комиссия по законодательству может одобрить законопроект, согласно которому, в общественных местах Израиля установят камеры с системой распознавания лиц.

Об этом сообщает 7kanal.

Авторами законодательной инициативы выступили министр юстиции Ярив Левин и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который считают, что такое решение станет эффективным шагом в борьбе с ростом преступности в нашей стране. Законопроект позволит сотрудникам полиции получить доступ к камерам без специального распоряжения суда, а система распознавания лиц поможет правоохранителям установить личность подозреваемых, а также их местоположение.

В целях охраны неприкосновенности частной жизни законопроект предусматривает, что данным, полученным посредством камер, будет присвоен статус секретных, за исключением случаев, связанных с безопасностью.

"Курсор" писал ранее, что супруга премьер-министра Сара Нетаниягу провела встречу с представителями организации "Штаб борьбы за детей", которая работает над искоренением явления насилия в отношении детей в детских садах и выразила поддержку закону о размещении камер в детских садах вопреки возражениям министра образования Йоава Киша.

Еще мы писали, что французские полицейские смогут законно следить за подозреваемыми, используя камеры и микрофоны смартфонов. Это также относится к другим датчикам, таким как GPS.

Напомним, что сотрудник полиции был задержан и допрошен по обвинению в установке скрытых камер в женском туалете участка, где он работал, а также в сексуальных домогательствах к коллеге.