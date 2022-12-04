МИД Бахрейна: Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством Нетаниягу

Министр иностранных дел Бахрейна прокомментировал визит президента Ицхака Герцога в его страну и упомянул о будущем сотрудничества между странами.

Об этом сообщает Maariv.

«Это важная веха в наших двусторонних отношениях. Его Величество подчеркнул желание продолжать и развивать сотрудничества во всех областях и выразил уверенность, что этот визит внесет большой вклад», – рассказал министр и добавил, что визит также дал возможность президенту узнать о религиозном и культурном разнообразии, а также о дружбе и терпимости ко всем в Бахрейне, «что он увидит сегодня на встрече с бахрейнскими евреями».

По словам чиновника, Герцог сказал, что исторический визит в Бахрейн подтвердил международный статус королевства, и что он также должен посетить Комитет экономического развития, где он будет проинформирован об экономическом развитии королевства.

Король Бахрейна и президент Израиля обсудили туризм, расширение двусторонней торговли, а также реализацию многих соглашений. Министр также коснулся палестинского вопроса и упомянул, что «Его Величество подтвердил законность создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и арабской мирной инициативы».

Также чиновник поздравил Израиль с проведением выборов.

«И мы рассчитываем на дальнейшую работу с новым правительством под руководством того, кто подписал Соглашения Авраама, избранного премьер-министра Нетаниягу. Пожелаем ему успехов. Я встретил Нетаниягу в Белом доме, и это был яркий и прекрасный день для прекрасного будущего. Будущее, которое началось с подписания Авраамских соглашений. Я действительно рассчитываю на сотрудничество с правительством Нетаниягу, чтобы продолжать продвигать и развивать успешные достижения, которых мы достигли вместе, для укрепления мира», – заявил министр.

«Курсор» сообщал, что стало известно о подарке президента королю Бахрейна.