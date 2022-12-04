Стало известно о подарке президента королю Бахрейна

Президент государства был принят во Дворце наследного принца в Королевстве Бахрейн на торжественной церемонии, а затем встретился с королем Бахрейна.

Президент государства Ицхак Герцог был принят сегодня в воскресенье на государственной церемонии приветствия почетным караулом во дворце наследного принца «Аль-Кудайбия» в Манаме, столице Бахрейна, после чего он провел встречу с королем государства.

В начале церемонии Президента государства принял Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа. Затем прозвучали национальные гимны.

Затем, в начале встречи между ними, Президент государства преподнес королю Бахрейна особый подарок – мезузу из серебра. У президента отмечают, что «мезуза была вдохновлена ​​короной Торы и символизирует коронацию Бога как царя. Обычно мезузу дарят, чтобы выразить благословение и желание сохранить благополучие ее получателей».

В ходе встречи президенты обсудили важность, которую страны придают двусторонним отношениям, и расширение сотрудничества между странами.

Президент государства поблагодарил короля на арабском языке и сказал: «Ваше Величество, король Бахрейна, я благодарю вас за прием в благородном Королевстве Бахрейн в качестве первого президента Государства Израиль, посетившего Королевство Бахрейн».

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