Соответствующее письмо было передано нашему посольству в Иордании.

Министерство иностранных дел Иордании выразило протест в адрес посольства Израиля в Аммане, осуждая "непрекращающиеся нарушения и нападки" на мусульманские святыни в Иерусалиме, совершаемые "экстремистами, поселенцами и депутатами Кнессета".

Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".

Иорданское министерство заявляет, что Израиль ограничивает доступ мусульманским верующим к святой горе Харам аш-Шариф, известной также как Храмовая гора.

В письме также осуждаются акты осквернения исламских кладбищ "еврейскими экстремистами", сделано упоминание о случаях нанесения ущерба мусульманскому кладбищу рядом с Храмовой горой на прошлой неделе и об "эскалации нападений" на христиан.

Суфьян аль-Куда, представитель иорданского министерства, призывает Израиль, который он определяет как "оккупирующую державу", соблюдать свои юридические обязательства.